Випуск новин за 16:00: ДТП у Києві. Екстрена посадка літаків
У випуску новин за 17 серпня станом на 16:00 – в Києві таксист під наркотиками потрапив у ДТП, пасажирка загинула. У Південній Америці екстрено сідають літаки.
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Джерело: 24 канал
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