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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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Випуск новин за 16:00: ДТП у Києві. Екстрена посадка літаків

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 серпня станом на 16:00 – в Києві таксист під наркотиками потрапив у ДТП, пасажирка загинула. У Південній Америці екстрено сідають літаки.

Також у випуску:

У Львові графітник, що розписував будинок, вдарив поліцейського ножем у грудну клітку.

Сьогодні суд присяжних оголосить вирок Полу Манафорту.

У Києві поліцейські затримали майже 80 молодиків спортивної статури з кийками і ножами.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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