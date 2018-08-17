Випуск новин за 16:00: ДТП у Києві. Екстрена посадка літаків

У випуску новин за 17 серпня станом на 16:00 – в Києві таксист під наркотиками потрапив у ДТП, пасажирка загинула. У Південній Америці екстрено сідають літаки.

Також у випуску: У Львові графітник, що розписував будинок, вдарив поліцейського ножем у грудну клітку. Сьогодні суд присяжних оголосить вирок Полу Манафорту. У Києві поліцейські затримали майже 80 молодиків спортивної статури з кийками і ножами.