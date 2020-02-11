Выпуск новостей за 16:00: Финансирование канала ATR. Смертельное ДТП под Херсоном

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 16:00 – министр культуры пояснил, что телеканал ATR не получил госфинансирования из-за разногласий в трактовке закона о публичных закупках. Ведомство ищет способ, как решить эту проблему. На въезде в Херсон рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой. Водитель и двое пассажиров Daewoo погибли, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

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