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      Выпуск новостей за 16:00: Финансирование канала ATR. Смертельное ДТП под Херсоном

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 16:00 – министр культуры пояснил, что телеканал ATR не получил госфинансирования из-за разногласий в трактовке закона о публичных закупках. Ведомство ищет способ, как решить эту проблему. На въезде в Херсон рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой. Водитель и двое пассажиров Daewoo погибли, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

      Также в выпуске:

      На сайте ОП появился указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана. Его место занял помощник главы государства – Андрей Ермак.

      Правоохранители нашли заказчиков поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

      Руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила, что пятерых украинцев, которые недавно вернулись из Китая, проверяют на коронавирус.

      На парламентских выборах в Ирландии националисты набрали рекордное количество голосов.

       

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Владимир Бородянский Крымские татары Аварии и ДТП Новости Херсона
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