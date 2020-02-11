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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Випуск новин за 16:00: Фінансування каналу ATR. Смертельна ДТП під Херсоном

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 лютого станом на 16:00 – міністр культури пояснив, що телеканал ATR не отримав держфінансування через розбіжності у трактуванні закону про публічні закупівлі. Відомство шукає спосіб, як розв'язати цю проблему. На в'їзді до Херсона рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком. Водій та двоє пасажирів Daewoo загинули, ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав.

      Також у випуску:

      На сайті ОП з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Богдана. Його місце посів помічник очільника держави – Андрій Єрмак.

      Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

      Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила, що п'ятьох українців, які нещодавно повернулися з Китаю, перевіряють на коронавірус.

      На парламентських виборах в Ірландії націоналісти набрали рекордну кількість голосів.

       

      Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Бородянський Новини Херсона Аварії та ДТП Кримські татари
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