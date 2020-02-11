Випуск новин за 16:00: Фінансування каналу ATR. Смертельна ДТП під Херсоном

У випуску новин за 11 лютого станом на 16:00 – міністр культури пояснив, що телеканал ATR не отримав держфінансування через розбіжності у трактуванні закону про публічні закупівлі. Відомство шукає спосіб, як розв'язати цю проблему. На в'їзді до Херсона рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком. Водій та двоє пасажирів Daewoo загинули, ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав.

Також у випуску: На сайті ОП з'явився указ Володимира Зеленського про звільнення Андрія Богдана. Його місце посів помічник очільника держави – Андрій Єрмак. Правоохоронці знайшли замовників підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила, що п'ятьох українців, які нещодавно повернулися з Китаю, перевіряють на коронавірус. На парламентських виборах в Ірландії націоналісти набрали рекордну кількість голосів.