Выпуск новостей за 16:00: ГБР готовит подозрение Порошенко. Платные автодороги

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 16:00 – Государственное бюро расследований готовит Петру Порошенко подозрение по делу о злоупотреблении властью. В Кабинете министров проезд по автодорогам планируют сделать платным, но для иностранцев.

Также в выпуске: На Киевщине работники КОРДа в ходе задержания ликвидировали злоумышленника, который в конце сентября открыл огонь по стражам порядка. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, изменяющий форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Владимир Зеленский начал разведение войск на Востоке Украины. Российские СМИ опубликовали текст формулы Штайнмайера, который накануне подписала Украина.

Источник: 24 канал