Випуск новин за 16:00: ДБР готує підозру Порошенку. Платні автошляхи
У випуску новин за 2 жовтня станом на 16:00 – Державне бюро розслідування готує Петру Порошенку підозру у справі про зловживання владою. У Кабінеті міністрів проїзд автошляхами планують зробити платним, але для іноземців.
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Джерело: 24 канал
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