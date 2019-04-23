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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Выпуск новостей за 16:00: Крымские татары в оппозиции. Дело против Порошенко

      Выпуск новостей 71 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 16:00 – по словам лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев крымские татары будут в конструктивной оппозиции к будущему президенту Владимиру Зеленскому. Судьи окружного админсуда Киева просят открыть дела против Петра Порошенко, председателя НБУ и министра юстиции. Ведь те, мол, вмешивались в их деятельность.

      Также в выпуске:

      Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал в отставку.

      Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321, более полутысячи раненых остаются в больницах.

      Летом 2019 года в частных клиниках и врачей-ФЛП начнут бесплатно вакцинировать по календарю прививок.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Крымские татары Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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