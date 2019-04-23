Выпуск новостей за 16:00: Крымские татары в оппозиции. Дело против Порошенко

В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 16:00 – по словам лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев крымские татары будут в конструктивной оппозиции к будущему президенту Владимиру Зеленскому. Судьи окружного админсуда Киева просят открыть дела против Петра Порошенко, председателя НБУ и министра юстиции. Ведь те, мол, вмешивались в их деятельность.

Также в выпуске: Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал в отставку. Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321, более полутысячи раненых остаются в больницах. Летом 2019 года в частных клиниках и врачей-ФЛП начнут бесплатно вакцинировать по календарю прививок.

Источник: 24 канал