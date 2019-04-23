Випуск новин за 16:00: Кримські татари в опозиції. Справа проти Порошенка

У випуску новин за 23 квітня станом на 16:00 – за словами лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Володимира Зеленського. Судді окружного адмінсуду Києва просять відкрити справи проти Петра Порошенка, голови НБУ й міністра юстиції. Адже ті, мовляв, втручалися в їхню діяльність.

Також у випуску: Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль подав у відставку. Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 321, понад півтисячі поранених залишаються у лікарнях. Влітку 2019 року у приватних клініках та лікарів-ФОП почнуть безоплатно вакцинувати за календарем щеплень.

Джерело: 24 канал