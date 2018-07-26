Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения водителю Hummer. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 18:00 – суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно на внедорожнике Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. После непогоды на Харьковщине без кровли остался детсад.
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Источник: 24 канал
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