Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения водителю Hummer. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 18:00 – суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно на внедорожнике Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. После непогоды на Харьковщине без кровли остался детсад.

Также в выпуске: Госдепартамент США обнародовал Заявление относительно Крыма. Дисциплинарная комиссия решила не увольнять руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.