Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід водію Hummer. Негода в Україні

У випуску новин за 26 липня станом на 18:00 – суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. Після негоди на Харківщині без покрівлі лишився дитсадок.

Також у випуску: Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму. Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.