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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід водію Hummer. Негода в Україні

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня станом на 18:00 – суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. Після негоди на Харківщині без покрівлі лишився дитсадок.

Також у випуску:

Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму.

Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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