Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід водію Hummer. Негода в Україні
У випуску новин за 26 липня станом на 18:00 – суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. Після негоди на Харківщині без покрівлі лишився дитсадок.
Також у випуску:
Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму.
Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Джерело: 24 канал
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