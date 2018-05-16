Выпуск новостей за 16:00: На Черкасщине отключили воду. Настоящая крыивка на Прикарпатье

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 16:00 – в 70-тысячном городе Смела на Черкасщине отключили круглосуточное водоснабжение, вода появляется только на несколько часов. Настоящую повстанческую крыивку восстановили на Прикарпатье, 80 лет она была скрыта под землей, и лишь теперь музейщики практически полностью ее отстроили.

Также в выпуске: Украина подсчитала убытки из-за Крымского моста. Дипломаты ЕС и Ирана работают над сохранением ядерного соглашения. КНДР отменила переговоры с Южной Кореей.