Выпуск новостей за 16:00: На Черкасщине отключили воду. Настоящая крыивка на Прикарпатье
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 16:00 – в 70-тысячном городе Смела на Черкасщине отключили круглосуточное водоснабжение, вода появляется только на несколько часов. Настоящую повстанческую крыивку восстановили на Прикарпатье, 80 лет она была скрыта под землей, и лишь теперь музейщики практически полностью ее отстроили.
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Источник: 24 Канал
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