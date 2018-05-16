Випуск новин за 16:00: На Черкащині відімкнули водопостачання. Справжня криївка на Прикарпатті

У випуску новин за 16 травня станом на 16:00 – у 70-тисячному місті Сміла на Черкащині відімкнули цілодобове водопостачання, вода з’являється тільки на кілька годин. Справжню повстанську криївку відновили на Прикарпатті, 80 років вона була схована під землею, і лише тепер музейники практично повністю її відбудували.

Також у випуску: Україна підрахувала збитки через Кримський міст. Дипломати ЄС та Ірану працюють над збереженням ядерної угоди. КНДР скасувала переговори із Південною Кореєю.