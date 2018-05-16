Випуск новин за 16:00: На Черкащині відімкнули водопостачання. Справжня криївка на Прикарпатті
У випуску новин за 16 травня станом на 16:00 – у 70-тисячному місті Сміла на Черкащині відімкнули цілодобове водопостачання, вода з’являється тільки на кілька годин. Справжню повстанську криївку відновили на Прикарпатті, 80 років вона була схована під землею, і лише тепер музейники практично повністю її відбудували.
Також у випуску:
Україна підрахувала збитки через Кримський міст.
Дипломати ЄС та Ірану працюють над збереженням ядерної угоди.
КНДР скасувала переговори із Південною Кореєю.
Джерело: 24 Канал
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