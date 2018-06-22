Выпуск новостей за 16:00 Новый глава Донетчины. Фронтовые сводки

Выпуск новостей за 16:00 Новый глава Донетчины. Фронтовые сводкиВыпуск новостей 21 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 16:00 – Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Александра Куця глава Донецкой военно-гражданской администрации, ранее на эту должность его рекомендовал Кабинет Министров. На фронте не утихают обстрелы, в больнице Днепра четверо наших защитников находятся в критическом состоянии.
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Источник: 24 канал
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