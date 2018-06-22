Випуск новин за 16:00: Новий очільник Донеччини. Фронтові зведення

Випуск новин за 16:00: Новий очільник Донеччини. Фронтові зведенняВипуск новин 14 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 16:00 – Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Олександра Куця головою Донецької військово-цивільної адміністрації, раніше на цю посаду його рекомендував Кабінет Міністрів. На фронті не вщухають обстріли, у лікарні Дніпра четверо наших захисників перебувають у критичному стані.
Також у випуску:
Кремлівському політв'язню Кольченку дозволили побачення з матір'ю.
На Хмельниччині суд обирає запобіжний захід жінці, яка намагалася продати власних дітей.
Україна ввела санкції проти російських політичних партій.
Джерело: 24 канал
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