Выпуск новостей за 16:00: Новый глава НБУ. Смерть бойца ВСУ
Выпуск новостей 17:16, сегодня 74 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 16:00 – Верховная Рада в четверг, 15 марта, выбрала нового главу Нацбанка Украины, им стал Яков Смолий. 25-летний солдат одной из воинских частей Миргорода, в Полтавской области, вероятно, застрелился.
Также в выпуске:
Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН.
Из-за отравления Скрипаля европейские страны ищут новых поставщиков газа.
Савченко угрожают снять неприкосновенность.
Источник: 24 Канал
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