Випуск новин за 16:00: Новий голова НБУ. Смерть бійця ЗСУ
Випуск новин 17:11, сьогодні 150 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 16:00 – Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України, ним став Яків Смолій. 25-річний солдат однієї з військових частин Миргорода, що у Полтавській області, ймовірно, застрелився.
Також у випуску:
Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН.
Через отруєння Скрипаля європейські країни шукають нових постачальників газу.
Савченко погрожують зняти недоторканність.
Джерело: 24 Канал
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