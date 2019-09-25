Выпуск новостей за 16:00: Обстрелы на фронте. ДТП в Мариуполе
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 16:00 – боевики на Востоке Украины 15 раз нарушали режим тишины, в результате двое украинских защитников ранены. В Мариуполе легковушка сбила двух подростков. Детей госпитализировали в больницу.
Также в выпуске:
Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Украину съезжаются хасиды, чтобы отпраздновать в Умани иудейский Новый год.
Министерство внутренних дел Украины назначило председателем Национальной полиции Украины заместителя председателя Нацполиции Игоря Клименко.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии