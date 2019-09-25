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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Випуск новин за 16:00: Обстріли на фронті. ДТП у Маріуполі

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 вересня станом на 16:00 – бойовики на Сході України 15 разів порушували режим тиші, в результаті двоє українських захисників поранені. У Маріуполі легковик збив двох підлітків. Обох дітей госпіталізували до лікарні.

      Також у випуску:

      Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським.

      До України з'їжджаються хасиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік.

      Міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка.

      blog_ava
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      8800
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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