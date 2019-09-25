Випуск новин за 16:00: Обстріли на фронті. ДТП у Маріуполі
У випуску новин за 25 вересня станом на 16:00 – бойовики на Сході України 15 разів порушували режим тиші, в результаті двоє українських захисників поранені. У Маріуполі легковик збив двох підлітків. Обох дітей госпіталізували до лікарні.
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Джерело: 24 канал
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