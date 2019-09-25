Випуск новин за 16:00: Обстріли на фронті. ДТП у Маріуполі

У випуску новин за 25 вересня станом на 16:00 – бойовики на Сході України 15 разів порушували режим тиші, в результаті двоє українських захисників поранені. У Маріуполі легковик збив двох підлітків. Обох дітей госпіталізували до лікарні.

Також у випуску: Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським. До України з'їжджаються хасиди, щоб відсвяткувати в Умані іудейський Новий рік. Міністерство внутрішніх справ України призначило головою Національної поліції України заступника голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Джерело: 24 канал