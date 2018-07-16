Выпуск новостей за 16:00: Порошенко об угрозах Мариуполю. Подробности госизмены Януковича

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 16:00 – Петр Порошенко во время выступления в Одессе на международных учениях See Breeze высказал предположение о возможности наступления РФ со стороны Азовского моря, в первую очередь – на Мариуполь. Экс-охранник Януковича Кобзарь утверждает, что бегство бывшего президента из Украины осуществлялось для того, чтобы не допустить гражданской войны.

Также в выпуске: Боевики обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись в КПП близ Майорского. Два месяца в СИЗО – такую меру пресечения избрал суд для обвиняемого в смертельном ДТП Виктора Олефира. Ситуация на фронте.