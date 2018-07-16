Випуск новин за 16:00: Порошенко про загрози Маріуполю. Подробиці держзради Януковича

У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – Петро Порошенко під час виступу в Одесі на міжнародних навчаннях See Breeze висловив припущення про можливість наступу Російської Федерації з боку Азовського моря, у першу чергу – на Маріуполь. Екс-охоронець Януковича Костянтин Кобзар стверджує, що втеча колишнього президента з України здійснювалась задля того, щоб не допустити громадянської війни.

Також у випуску: Бойовики обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського. Два місяці у СІЗО – такий запобіжний захід обрав суд для звинувачуваного у смертельній ДТП Віктора Олефіра. Ситуація на фронті.