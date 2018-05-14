Выпуск новостей за 16:00: Протесты в Израиле. Смерть девочки в Донецкой области
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – тысячи людей вышли на протесты в Израиле из-за переноса посольства США в Иерусалим, известно о 25 погибших. В Доброполье умерла 8-летняя девочка, на которую накануне упала бетонная стена.
Также в выпуске:
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 63 раза нарушали режим прекращения огня, двое бойцов ранены.
В черкасской школе, где массово отравились дети, возобновили обучение.
Из-за выхода США из ядерной сделки под санкции могут попасть страны Европы.
Юг Франции накрыл мощный снегопад, объявлен предпоследний уровень опасности.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии