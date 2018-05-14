Выпуск новостей за 16:00: Протесты в Израиле. Смерть девочки в Донецкой области

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – тысячи людей вышли на протесты в Израиле из-за переноса посольства США в Иерусалим, известно о 25 погибших. В Доброполье умерла 8-летняя девочка, на которую накануне упала бетонная стена.

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