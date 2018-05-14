Випуск новин за 16:00: Протести в Ізраїлі. Смерть дівчинки на Донеччині

У випуску новин за 14 травня станом на 16:00 – тисячі людей вийшли на протести в Ізраїлі через перенесення посольства США до Єрусалима, відомо про 25 загиблих. У Добропіллі померла 8-річна дівчинка, на яку напередодні впала бетонна стіна.

Також у випуску: За минулу добу на Донбасі бойові проросійські бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, двоє бійців поранено. У черкаській школі, де масово отруїлися діти, відновили навчання. Через вихід США із ядерної угоди під санкції можуть потрапити країни Європи. Південь Франції накрив потужний снігопад, оголошено передостанній рівень небезпеки.