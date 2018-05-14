Випуск новин за 16:00: Протести в Ізраїлі. Смерть дівчинки на Донеччині
У випуску новин за 14 травня станом на 16:00 – тисячі людей вийшли на протести в Ізраїлі через перенесення посольства США до Єрусалима, відомо про 25 загиблих. У Добропіллі померла 8-річна дівчинка, на яку напередодні впала бетонна стіна.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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