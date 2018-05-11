Выпуск новостей за 16:00: Проверка "Интера". Авария в Польше

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 16:00 – в офис телеканала "Интер" теперь планирует наведаться Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. В Польше до сих пор затруднен проезд из-за аварии поезда. Загруженный углем тот сошел с рельс в городе Вронки.

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Оружие для подрыва Верховной Рады Надежды Савченко давали российские полковники.



В Черкасской области неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения.