Випуск новин за 16:00: Перевірка "Інтера". Аварія у Польщі
У випуску новин за 11 травня станом на 16:00 – в офіс телеканалу "Інтер" тепер планує навідатися Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. У Польщі досі ускладнений проїзд через аварію потяга. Завантажений вугіллям той зійшов із рейок у містечку Вронкі.
Також у випуску:
У Києві на Оболоні побили поліцейського.
Зброю для підриву Верховної Ради Надії Савченко давали російські полковники.
На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу.
Джерело: 24 Канал
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