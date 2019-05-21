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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Выпуск новостей за 16:00: Проверки от МВФ. Открытие дела против Порошенко

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – в Украину приехали кредиторы Международного валютного фонда. Основной вопрос, который интересует кредиторов, это принятие нового закона об ответственности за незаконное обогащение. Государственное бюро расследований открыло дело против Порошенко. Информацию об этом обнародовали на сайте ГБР. Подозревают пятого президента сразу по трем статьям.

      Также в выпуске:

      Стартовало первое ВНО по математике. На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов.

      Совбез ООН отказался рассматривать закон об украинском языке по требованию России. Хотя само заседание таки состоялось, но включить этот вопрос в повестку дня в ООН отказались.

      В парламенте зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. Под документом подписались 50 нардепов. Однако, текста на сайте Верховной Рады пока нет.

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Выпуск новостей МВФ
      Источник: 24 канал
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