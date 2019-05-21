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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 16:00: Перевірки від МВФ. Відкриття справи проти Порошенка

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 16:00 – до України приїхали кредитори Міжнародного валютного фонду. Основне питання, яке цікавить кредиторів, це ухвалення нового закону про відповідальність за незаконне збагачення. Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Петра Порошенка. Інформацію про це оприлюднили на сайті ДБР. Підозрюють п'ятого президента одразу за трьома статтями.

      Також у випуску:

      Стартувало перше ЗНО з математики. На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів.

      Радбез ООН відмовилася розглядати закон про українську мову на вимогу Росії. Хоч саме засідання таки відбулось, але включити це питання до порядку денного в ООН відмовились.

      У парламенті зареєстрували законопроект про легалізацію медичної марихуани. Під документом підписалися 50 нардепів. Однак, тексту на сайті Верховної Ради поки немає.

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Випуск новин МВФ
      Джерело: 24 канал
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