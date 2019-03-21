Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ГПУ. День людей с синдромом Дауна
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 16:00 – Юрий Луценко заявил в интервью американскому изданию The Hill, что посол США в Украине Мари Йованович якобы передавала ему список людей, которых просила "не преследовать". Сегодня в Украине и мире отмечают день людей с синдромом Дауна. В знак поддержки в разных уголках мира в этот день люди надевают разные носки.
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Источник: 24 канал
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