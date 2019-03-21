Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ГПУ. День людей с синдромом Дауна

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 16:00 – Юрий Луценко заявил в интервью американскому изданию The Hill, что посол США в Украине Мари Йованович якобы передавала ему список людей, которых просила "не преследовать". Сегодня в Украине и мире отмечают день людей с синдромом Дауна. В знак поддержки в разных уголках мира в этот день люди надевают разные носки.

Также в выпуске: В парламенте призывают уволить Луценко. Экзит-пол в день выборов проведут сразу три социологические группы. Высший совет правосудия принял окончательное количество претендентов на должности судей.