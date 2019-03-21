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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Скандал у ГПУ. День людей із синдромом Дауна

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 березня станом на 16:00 – Юрій Луценко заявив в інтерв'ю американському виданню The Hill, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких просила "не переслідувати". Сьогодні в Україні та світі відзначають день людей із синдромом Дауна. На знак підтримки в різних куточках світу цього дня люди одягають різні шкарпетки.

      Також у випуску:

      У парламенті закликають звільнити Луценка.

      Екзит-пол у день виборів проведе одразу три соціологічні групи.

      Вища рада правосуддя схвалила остаточну кількість претендентів на посади суддів.

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      Теги: Випуск новин ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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