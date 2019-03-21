Випуск новин за 16:00: Скандал у ГПУ. День людей із синдромом Дауна

У випуску новин за 21 березня станом на 16:00 – Юрій Луценко заявив в інтерв'ю американському виданню The Hill, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких просила "не переслідувати". Сьогодні в Україні та світі відзначають день людей із синдромом Дауна. На знак підтримки в різних куточках світу цього дня люди одягають різні шкарпетки.

Також у випуску: У парламенті закликають звільнити Луценка. Екзит-пол у день виборів проведе одразу три соціологічні групи. Вища рада правосуддя схвалила остаточну кількість претендентів на посади суддів.