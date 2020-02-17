Выпуск новостей за 16:00: Скандальные слова Бирюкова. Жертвы коронавируса

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 16:00 - экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал украинских военных, которые голосовали за Зеленского, уродами. Позже он удалил скандальный пост. В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки от последствий коронавируса умерли более 100 человек.

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Спецпредставителя США по вопросам Украины не будут назначать. По словам бывшего посла США Джона Хербеста, пока вопросом Украины в Госдепе занимается помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер и его заместитель Джордж Кент.

Ураган "Деннис" в Европе уже унес жизни двух человек и нанес значительных убытков.

Тренеры и военнослужащие из Америки приехали в Украину, чтобы подготовить наших ветеранов к Играм непобежденных.