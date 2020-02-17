Випуск новин за 16:00: Скандальні слова Бірюкова. Жертви коронавірусу

У випуску новин за 17 лютого станом на 16:00 – ексрадник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков назвав українських військових, які голосували за Зеленського, виродками. Пізніше він видалив скандальний пост. У китайській провінції Хубей за минулу добу від наслідків коронавірусу померли понад 100 людей.

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Спецпредставника США з питань України не призначатимуть. За словами колишнього посла США Джона Хербеста, наразі питанням України в Держдепі займається помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер та його заступник Джордж Кент.

Ураган "Денніс" у Європі вже забрав життя двох людей та завдав неабияких збитків.

Тренери та військовослужбовці з Америки приїхали до України, аби підготувати наших ветеранів до Ігор Нескорених.