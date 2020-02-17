17:09
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 16:00: Скандальні слова Бірюкова. Жертви коронавірусу

      Випуск новин

      У випуску новин за 17 лютого станом на 16:00 – ексрадник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков назвав українських військових, які голосували за Зеленського, виродками. Пізніше він видалив скандальний пост. У китайській провінції Хубей за минулу добу від наслідків коронавірусу померли понад 100 людей.

      Також у випуску:

      Спецпредставника США з питань України не призначатимуть. За словами колишнього посла США Джона Хербеста, наразі питанням України в Держдепі займається помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер та його заступник Джордж Кент.

      Ураган "Денніс" у Європі вже забрав життя двох людей та завдав неабияких збитків.

      Тренери та військовослужбовці з Америки приїхали до України, аби підготувати наших ветеранів до Ігор Нескорених.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      52530
      Теги: Випуск новин Скандал Володимир Зеленський Петро Порошенко Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:05 Найважливіше з Мюнхена: "Поки я говорю, у центрі мого Донецьку когось жорстко катують"
      Мустафа Найєм 28
      сьогодні , 16:34 Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною
      Юлія Поскробок 797
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      928
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      246
      сьогодні , 16:15 Василю Ломаченку – 32: історія успіху та найкращі бої видатного боксера
      Юрій Семенюк 114
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук