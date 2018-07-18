Выпуск новостей за 16:00: Смертельное ДТП в Полтаве. Отставка Виктора Олефира

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 16:00 – в Полтаве водитель автомобиля Opel не справился с управлением и на большой скорости влетел в подземный переход, где осуществлялись ремонтные работы. 27-летний рабочий погиб на месте. Кабмин отправил в отставку главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который насмерть сбил двух женщин в ДТП.

Также в выпуске: Новые детали отравления детей в детских лагерях Киевской и Донецкой областей. Ситуация на фронте. Полиция поймала двух беглецов из одесской колонии, поиски третьего продолжаются. Украинские моряки вернулись домой после полугодового плена.