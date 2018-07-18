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Випуск новин за 16:00: Смертельне ДТП у Полтаві. Відставка Віктора Олефіра

Випуск новин 45 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 16:00 – у Полтаві водій автомобіля Opel не впорався з керуванням, на великій швидкості авто влетіло у підземний перехід, де здійснювались ремонтні роботи. 27-річний робітник загинув на місці. Кабмін відправив у відставку голову Перечинської РДА Віктора Олефіра, який на смерть збив двох жінок у ДТП.

Також у випуску:

Нові детали отруєння дітей у дитячих таборах на Київщині та Донеччині.

Ситуація на фронті.

Поліція упіймала двох утікачів з одеської колонії, пошуки третього тривають.

Українські моряки повернулися додому після піврічного полону.

Теги: Жертви Новини Полтави Випуск новин
Джерело: 24 канал
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