Випуск новин за 16:00: Смертельне ДТП у Полтаві. Відставка Віктора Олефіра
У випуску новин за 18 липня станом на 16:00 – у Полтаві водій автомобіля Opel не впорався з керуванням, на великій швидкості авто влетіло у підземний перехід, де здійснювались ремонтні роботи. 27-річний робітник загинув на місці. Кабмін відправив у відставку голову Перечинської РДА Віктора Олефіра, який на смерть збив двох жінок у ДТП.
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Джерело: 24 канал
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