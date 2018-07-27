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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Возвращение "писем счастья". Итоги Крестного хода

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 16:00 – контроль скорости с помощью измерителей и рассылка нарушителям "писем счастья" предлагают вернуть на украинские дороги, ведь только за полгода произошло 70 тысяч ДТП. Крестный ход в Киеве завершилась без провокаций, хотя некоторые участники несли изображения Кирилла и Николая II.

Также в выпуске:

Две легковушки, микроавтобус и грузовик не разминулись на дороге в Виннице, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы.

В автомобильной аварии в Донецкой области погибли три человека, в больницу попали семь. Столкновение произошло на автодороге Горловка-Бахмут.

Вопрос отставки главы Конотопа стал причиной масштабной драки прямо в сессионном зале, полиция применяла слезоточивый газ.

 

Теги: Крестный ход Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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