Выпуск новостей за 16:00: Возвращение "писем счастья". Итоги Крестного хода

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 16:00 – контроль скорости с помощью измерителей и рассылка нарушителям "писем счастья" предлагают вернуть на украинские дороги, ведь только за полгода произошло 70 тысяч ДТП. Крестный ход в Киеве завершилась без провокаций, хотя некоторые участники несли изображения Кирилла и Николая II.

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