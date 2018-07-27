Випуск новин за 16:00: Повернення "листів щастя". Підсумки Хресної ходи

У випуску новин за 27 липня станом на 16:00 – контроль швидкості за допомогою вимірювачів і розсилання порушникам "листів щастя" пропонують повернути на українські дороги, адже тільки за півроку сталося 70 тисяч ДТП. Хресна хода у Києві завершилась без провокацій, хоча деякі учасники несли зображення Кирила та Миколи ІІ.

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Два легковики, мікроавтобус та вантажівка не розминулися на дорозі у Вінниці, у результаті чого одна людина загинула, троє отримали травми.

У автомобільній аварії на Донеччині загинуло троє людей, у лікарню потрапило семеро. Зіткнення сталося на автошляху Горлівка-Бахмут.

Питання відставки голови Конотопу стало причиною масштабної бійки прямо у сесійній залі, поліція застосовувала сльозогінний газ.