Выпуск новостей за 16:00: Выстрел в троллейбус. Соревнования на лодках-драконах
В выпуске новостей за 13 августапо состоянию на 16:00 – в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. В Тернополе на городском озере состоялись соревнования на необычных лодках- драконах.
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Источник: 24 канал
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