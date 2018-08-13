Выпуск новостей за 16:00: Выстрел в троллейбус. Соревнования на лодках-драконах

В выпуске новостей за 13 августапо состоянию на 16:00 – в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. В Тернополе на городском озере состоялись соревнования на необычных лодках- драконах.

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