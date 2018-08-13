Випуск новин за 16:00: Постріл у тролейбус. Змагання на човнах-драконах
У випуску новин за 13 серпня станом на 16:00 – в Івано-Франківську обстріляли тролейбус, який перевозив пасажирів, невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса. У Тернополі на міському озері відбулися змагання на незвичайних човнах- драконах.
Також у випуску:
Причина смертельної ДТП на Житомирщині: водій заснув за кермом.
На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.
Потужні землетруси в Індонезії забрали 436 життів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі