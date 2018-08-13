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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Постріл у тролейбус. Змагання на човнах-драконах

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 16:00 – в Івано-Франківську обстріляли тролейбус, який перевозив пасажирів, невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса. У Тернополі на міському озері відбулися змагання на незвичайних човнах- драконах.

Також у випуску:

Причина смертельної ДТП на Житомирщині: водій заснув за кермом.

На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.

Потужні землетруси в Індонезії забрали 436 життів.

Теги: Випуск новин Новини Івано-Франківська Транспорт Тернопіль
Джерело: 24 канал
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