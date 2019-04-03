Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Одессе. Закрытие больницы в Николаеве

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 16:00 – в Одессе прогремел взрыв прямо под авто, которое стояло на Фонтанской дороге. Волной машину отбросило на трамвайные пути и сильно повредило дорогу. В Николаеве срочно закрыли областную детскую инфекционную больницу. По всему зданию пошли ужасные трещины, которые росли на глазах и стали жизненно опасными для всех работников и пациентов.

Также в выпуске: ЦИК уже проверила 99,99% протоколов бюллетеней. Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Россией. На Донбассе боевики убили пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина.

Источник: 24 канал