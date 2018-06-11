Выпуск новостей за 16:00: Закон об Антикоррупционном суде. Раненые бойцы
В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 16:00 – Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде. В Днепр доставили трех раненых бойцов.
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В Берлине состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
Источник: 24 Канал
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