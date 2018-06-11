Випуск новин за 16:00: Закон про Антикорупційний суд. Поранені бійці
У випуску новин за 11 червня станом на 16:00 – Петро Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд. До Дніпра відправили трьох поранених бійців.
Також у випуску:
У Чернівцях членів громадської організації підозрюють у сепаратизмі.
Павло Жебрівський подав у відставку.
У Берліні відбудуться переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".
Джерело: 24 Канал
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