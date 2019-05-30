Выпуск новостей за 16:00: Зеленский требует уволить чиновников. Жуткое ДТП в Мексике
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 16:00 – Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение двух министров Полторака и Климкина и главу СБУ Грицака. Готовят документы на увольнение и генпрокурора Луценко. В Мексике во время движения у грузовика отказали тормоза, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По меньшей мере 23 человека погибли, еще 30 – травмированы.
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Источник: 24 канал
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