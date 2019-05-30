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      Випуск новин за 16:00: Зеленський вимагає звільнити урядовців. Жахлива ДТП у Мексиці

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 16:00 – Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення двох міністрів Полторака і Клімкіна та керманича СБУ Грицака. Готують документи на звільнення і генпрокурора Луценка. У Мексиці під час руху трасою у вантажівки відмовили гальма, вона виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з автобусом. Щонайменше 23 людини загинуло, ще 30 – травмованих.

      Також у випуску:

      У Будапешті перекинувся прогулянковий катер українського виробництва: загинуло 7 туристів.

      На Рівненщині впав військовий вертоліт, на борту було четверо членів екіпажу.

      Німеччина повернула в Україну унікальний історичний документ – грамоту Петра І початку 18 століття.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Аварії та ДТП Мексика Павло Клімкін Степан Полторак Василь Грицак
      Джерело: 24 канал
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