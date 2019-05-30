Випуск новин за 16:00: Зеленський вимагає звільнити урядовців. Жахлива ДТП у Мексиці

У випуску новин за 30 травня станом на 16:00 – Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення двох міністрів Полторака і Клімкіна та керманича СБУ Грицака. Готують документи на звільнення і генпрокурора Луценка. У Мексиці під час руху трасою у вантажівки відмовили гальма, вона виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з автобусом. Щонайменше 23 людини загинуло, ще 30 – травмованих.

Також у випуску: У Будапешті перекинувся прогулянковий катер українського виробництва: загинуло 7 туристів. На Рівненщині впав військовий вертоліт, на борту було четверо членів екіпажу. Німеччина повернула в Україну унікальний історичний документ – грамоту Петра І початку 18 століття.

Джерело: 24 канал