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      Выпуск новостей за 17:00: Авария с участием полицейского. Акция протеста в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 17:00 – в Броварах на Киевщине полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший сразу умер на месте. В Киеве на майдане Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку".

      Также в выпуске:

      Съезд партии "Сила людей" призвал снять Дмитрия Гнапа свою кандидатуру с выборов президента Украины 2019 года.

      В Украине начались проверки избирательных участков на безопасность. В частности, спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения.

      На Николаевщине столкнулись два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, три человека погибли.

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      Теги: Аварии и ДТП Протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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