Выпуск новостей за 17:00: Авария с участием полицейского. Акция протеста в Киеве
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 17:00 – в Броварах на Киевщине полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший сразу умер на месте. В Киеве на майдане Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку".
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Источник: 24 канал
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