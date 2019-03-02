Выпуск новостей за 17:00: Авария с участием полицейского. Акция протеста в Киеве

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 17:00 – в Броварах на Киевщине полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший сразу умер на месте. В Киеве на майдане Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку".

Также в выпуске: Съезд партии "Сила людей" призвал снять Дмитрия Гнапа свою кандидатуру с выборов президента Украины 2019 года. В Украине начались проверки избирательных участков на безопасность. В частности, спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения. На Николаевщине столкнулись два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, три человека погибли.