Випуск новин за 17:00: Аварія за участі поліцейського. Акція протесту у Києві
У випуску новин за 2 березня станом на 17:00 – у Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці. У Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати".
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В Україні почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання.
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Джерело: 24 канал
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