Випуск новин за 17:00: Аварія за участі поліцейського. Акція протесту у Києві

У випуску новин за 2 березня станом на 17:00 – у Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці. У Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати".

Також у випуску: З'їзд партії "Сила людей" закликав зняти Дмитра Гнапа свою кандидатуру з виборів президента України 2019 року. В Україні почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання. На Миколаївщині зіштовхнолося дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло.