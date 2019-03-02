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      Випуск новин за 17:00: Аварія за участі поліцейського. Акція протесту у Києві

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 17:00 – у Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці. У Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати".

      Також у випуску: 

      З'їзд партії "Сила людей" закликав зняти Дмитра Гнапа свою кандидатуру з виборів президента України 2019 року.

      В Україні почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання.

      На Миколаївщині зіштовхнолося дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло.

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      Теги: Випуск новин Протести Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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