Выпуск новостей за 17:00: ДТП на Черкащине. Требования конгресса США
В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 17:00 – авария с участием маршрутки и грузовика произошла в Черкасской области, где пострадали 11 человек. ДТП произошло утром на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова. Демократы, которые являются соратниками Байдена, требуют от Белого дома документы о причинах задержки помощи Украине.
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Источник: 24 канал
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