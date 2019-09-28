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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Выпуск новостей за 17:00: ДТП на Черкащине. Требования конгресса США

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 17:00 – авария с участием маршрутки и грузовика произошла в Черкасской области, где пострадали 11 человек. ДТП произошло утром на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова. Демократы, которые являются соратниками Байдена, требуют от Белого дома документы о причинах задержки помощи Украине.

      Также в выпуске:

      В Киеве после реставрации открыли один из старейших храмов столицы – Спас на Берестове.

      В Умани хасиды со всего мира готовятся встретить иудейский новый год.

      Курт Волкер уходит в отставку с должности Специального представителя Госдепартамента США по Украине.

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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