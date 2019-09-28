Випуск новин за 17:00: ДТП на Черкащині. Вимоги конгресу США
У випуску новин за 28 вересня станом на 17:00 – аварія за участі маршрутки і вантажівки сталася на Черкащині, де постраждали 11 людей. ДТП сталася зранку на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова. Демократи, які є соратниками Байдена, вимагають від Білого дому документи про причини затримки допомоги Україні.
Також у випуску:
У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці - Спас на Берестові.
В Умані хасиди з усього світу готуються зустріти юдейський новий рік.
Курт Волкер іде у відставку з посади Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі