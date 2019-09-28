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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Випуск новин за 17:00: ДТП на Черкащині. Вимоги конгресу США

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня станом на 17:00 – аварія за участі маршрутки і вантажівки сталася на Черкащині, де постраждали 11 людей. ДТП сталася зранку на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова. Демократи, які є соратниками Байдена, вимагають від Білого дому документи про причини затримки допомоги Україні.

      Також у випуску:

      У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці - Спас на Берестові.

      В Умані хасиди з усього світу готуються зустріти юдейський новий рік.

      Курт Волкер іде у відставку з посади Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні.

      blog_ava
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      1716
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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