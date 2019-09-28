Випуск новин за 17:00: ДТП на Черкащині. Вимоги конгресу США

У випуску новин за 28 вересня станом на 17:00 – аварія за участі маршрутки і вантажівки сталася на Черкащині, де постраждали 11 людей. ДТП сталася зранку на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова. Демократи, які є соратниками Байдена, вимагають від Білого дому документи про причини затримки допомоги Україні.

Також у випуску: У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці - Спас на Берестові. В Умані хасиди з усього світу готуються зустріти юдейський новий рік. Курт Волкер іде у відставку з посади Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні.

Джерело: 24 канал