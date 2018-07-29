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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 17:00: ДТП на Львовщине. Рейтинг "кнопкодавов"

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 17:00 – на Львовщине местный депутат сбил насмерть 72-летнюю женщину. Депутаты ушли в отпуск, но общественность продолжает анализировать их работу, за два месяца – апрель и май – на голосовании за коллег поймали 55 нардепов.

Также в выпуске:

В Черкасской области археологи обнаружили трипольские гончарные горны.

В Украине установят камеры для фиксации нарушений ПДД.

Японию накрыл мощный тайфун "Джондари", пострадали по меньшей мере 23 человека.

Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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