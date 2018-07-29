Выпуск новостей за 17:00: ДТП на Львовщине. Рейтинг "кнопкодавов"

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 17:00 – на Львовщине местный депутат сбил насмерть 72-летнюю женщину. Депутаты ушли в отпуск, но общественность продолжает анализировать их работу, за два месяца – апрель и май – на голосовании за коллег поймали 55 нардепов.

Также в выпуске: В Черкасской области археологи обнаружили трипольские гончарные горны. В Украине установят камеры для фиксации нарушений ПДД. Японию накрыл мощный тайфун "Джондари", пострадали по меньшей мере 23 человека.