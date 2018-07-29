Випуск новин за 17:00: ДТП на Львівщині. Рейтинг "кнопкодавів"
У випуску новин за 29 липня станом на 17:00 – на Львівщині місцевий депутат збив на смерть 72-річну жінку. Депутати пішли у відпустку, але громадськість продовжує аналізувати їхню роботу, за два місяці – квітень і травень – на голосуванні за колег впіймали 55 нардепів.
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Джерело: 24 канал
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