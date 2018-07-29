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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: ДТП на Львівщині. Рейтинг "кнопкодавів"

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 липня станом на 17:00 – на Львівщині місцевий депутат збив на смерть 72-річну жінку. Депутати пішли у відпустку, але громадськість продовжує аналізувати їхню роботу, за два місяці – квітень і травень – на голосуванні за колег впіймали 55 нардепів.

Також у випуску:

На Черкащині археологи натрапили на трипільські гончарні горни.

В Україні встановлять камери для фіксації порушень ПДР.

Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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