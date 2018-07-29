Випуск новин за 17:00: ДТП на Львівщині. Рейтинг "кнопкодавів"

У випуску новин за 29 липня станом на 17:00 – на Львівщині місцевий депутат збив на смерть 72-річну жінку. Депутати пішли у відпустку, але громадськість продовжує аналізувати їхню роботу, за два місяці – квітень і травень – на голосуванні за колег впіймали 55 нардепів.

Також у випуску: На Черкащині археологи натрапили на трипільські гончарні горни. В Україні встановлять камери для фіксації порушень ПДР. Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.