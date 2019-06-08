Выпуск новостей за 17:00: ДТП с участием автомобиля полиции. Съезды партий
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 17:00 – в Конотопе автомобиль начальника местной полиции на скорости сбил 10-летнего мальчика. За рулем был водитель руководителя. Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние тяжелое. В эти выходные пять партий собираются на съезды.
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