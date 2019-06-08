Выпуск новостей за 17:00: ДТП с участием автомобиля полиции. Съезды партий

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 17:00 – в Конотопе автомобиль начальника местной полиции на скорости сбил 10-летнего мальчика. За рулем был водитель руководителя. Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние тяжелое. В эти выходные пять партий собираются на съезды.

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Баллотироваться в Верховную Раду решил и шоумен и волонтер Сергей Притула. В парламент он пойдет в составе партии Святослава Вакарчука "Голос".

Верховная Рада упростила процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищают нашу страну на Востоке. Поэтому, ориентировочно 400 добровольцев-иностранцев наконец получают паспорта с трезубцем.

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев готова отдать свои голоса на парламентских выборах за президентский партию "Слуга народа".