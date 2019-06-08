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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 17:00: ДТП с участием автомобиля полиции. Съезды партий

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 17:00 – в Конотопе автомобиль начальника местной полиции на скорости сбил 10-летнего мальчика. За рулем был водитель руководителя. Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние тяжелое. В эти выходные пять партий собираются на съезды.

      Также в выпуске:

      Баллотироваться в Верховную Раду решил и шоумен и волонтер Сергей Притула. В парламент он пойдет в составе партии Святослава Вакарчука "Голос".

      Верховная Рада упростила процедуру предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищают нашу страну на Востоке. Поэтому, ориентировочно 400 добровольцев-иностранцев наконец получают паспорта с трезубцем.

      По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев готова отдать свои голоса на парламентских выборах за президентский партию "Слуга народа".

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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