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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: ДТП за участю авто поліції. З'їзди партій

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 червня станом на 17:00 – у Конотопі авто начальника місцевої поліції на швидкості збило 10-річного хлопчика. За кермом був водій керівника. Наразі дитина перебуває у реанімації, її стан тяжкий. У ці вихідні загалом п'ять партій збирається на з'їзди.

      Також у випуску:

      Балотуватися до Верховної Ради вирішив і шоумен та волонтер Сергій Притула. До парламенту він піде у складі партії Святослава Вакарчука "Голос".

      Верховна Рада спростила процедуру надання українського громадянства іноземцям, які боронять нашу країну на Сході. Відтак, орієнтовно 400 добровольців-іноземців нарешті отримують паспорти з тризубом. 

      За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців готова віддати свої голоси на парламентських виборах за президентську партію "Слуга народу". 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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