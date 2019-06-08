Випуск новин за 17:00: ДТП за участю авто поліції. З'їзди партій

У випуску новин за 8 червня станом на 17:00 – у Конотопі авто начальника місцевої поліції на швидкості збило 10-річного хлопчика. За кермом був водій керівника. Наразі дитина перебуває у реанімації, її стан тяжкий. У ці вихідні загалом п'ять партій збирається на з'їзди.

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Балотуватися до Верховної Ради вирішив і шоумен та волонтер Сергій Притула. До парламенту він піде у складі партії Святослава Вакарчука "Голос".

Верховна Рада спростила процедуру надання українського громадянства іноземцям, які боронять нашу країну на Сході. Відтак, орієнтовно 400 добровольців-іноземців нарешті отримують паспорти з тризубом.

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців готова віддати свої голоси на парламентських виборах за президентську партію "Слуга народу".