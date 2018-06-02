Выпуск новостей за 17:00: Еврейское гетто на Франковщине. Снайперы на фронте
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 17:00 – в маленьком городке на Франковщине нашли следы еврейского гетто. Находку обнаружили коммунальщики в подвале одного из админзданий. На Донетчине вражеские снайперы ранили двух украинских военных.
Также в выпуске:
Второй день подряд в Украине и за рубежом продолжаются акции за освобождение узника Кремля Олега Сенцова.
История спасения военным своей дочери, которая тоже служит на фронте.
Источник: 24 канал
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