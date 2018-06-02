Випуск новин за 17:00: Єврейське гетто на Франківщині. Снайпери на фронті

У випуску новин за 2 червня станом на 17:00 – у маленькому містечку на Франківщині знайшли сліди єврейського гетто. Знахідку виявили комунальники у підвалі однієї з адмінбудівель. На Донеччині ворожі снайпери поранили двох українських військових.

Також у випуску:

Другий день поспіль в Україні та за кордоном тривають акції за звільнення бранця Кремля Олега Сенцова.

Історія порятунку військовим своєї доньки, яка теж служить на фронті.